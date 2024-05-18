التصريح بدفن 4 جثث أطفال في حوادث متفرقة بالمنيا

تمكن رجال فريق شرطة الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، اليوم السبت ، من انتشال جثامين طفلان في العقد الأول من عمرهما، من ترعة الإبراهيمية بمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا .

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مساعده للمرور والخدمات والمشرف علي مركز سمالوط ، اللواء احمد الحيني ، يتضمن بتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثتان من ترعة الإبراهيمية في مركز سمالوط ، بعد غرقها بساعة ، وعلى الفور انتقل لمحل الواقعة ، العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، والرائد يحي شاهين كيلاني رئيس مباحث المركز ومعاونيه ، والدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، وسيارات الإسعاف وشرطة الإنقاذ النهري .

وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثتان المبلغ بغريقهما وهم كل من " يوسف. احمد. علي " 11 سنة ، و"حمادة هيثم دياب "10 سنوات ، مقيمين بمركز سمالوط منطقة الشيخ احمد ، ووقع الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، الكشف الطبى ومناظرة الجثمان ، واكد فى تقريره بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وان الوفاة بسبب اكسفسيا الغرق وتوقف عضلة القلب ، واكدت التحريات الأولية لمباحث المركز بصحة ما ذكره مفتش الصحة ، وامرت النيابة العامة بمركز سمالوط ، بالتصريح بدفن الجثامين ، واغلق المحضر في ساعته وتاريخه .

وفي سياق متصل ، صرحت النيابة العامة ، بمركز بنى مزار شمال المنيا ، اليوم السبت ، بدفم طفلان لقي مصرعهما ، اليوم السبت ، متأثرين بحروق بالجسم، نتيجة اشتعال النيران بمنزل ، داخل قرية أبو العنين بمركز بني مزار شمال المنيا ، وذكر الطبيب مفتش صحة المركز في تقريره ، انه لاتوجد شبهه جنائية في الوفاة ، وهذا ما اكدته التحريات الأولية لمباحث المركز ، بعد سماع اقوال الشهود العيان ، وامرت النيابة قرارها المقدم.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز ، يفيد بإندلاع حريق هائل بمنزل ، داخل قرية ابو العنين بمركز بني مزار ، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء ، لإخماد الحريق، الذي نشب بمنزل مكون من دورين في القرية ، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما تسبب الحريق في مصرع طفلين متأثرين بحروق متفرقة بالجسم، وحدوث تلفيات جسيمة بمحتويات المنزل.

وكشفت المعاينة الأولوية لمباحث المركز بقيادة الرائد احمد سامى رئيس مباحث المركز ، ومعاونه النقيب محمود ندا ، ان اندلاع الحريق بسطح المنزل بمخلفات زراعية (بوص) ، وامتدادها لباقي غرف المنزل ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف ، من جانبه، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة ، بمصرع طفل ، دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله بإحدى قرى مركز العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ ، وتبين مصرع (مالك. م )، 4 سنوات، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة ، صدمته سيارة نصف نقل، أثناء اللعب أمام منزله، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة ، وفاة الطفل، متأثرا بكدمات متفرقة بالجسم وحدوث كسر بقاع الجمجمة ، ونزيف بالمخ ، ما تسبب في الوفاة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.