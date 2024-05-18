مدبولي يشيد بشبكة الطرق: "عدت من بني سويف في ساعة زمن"

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته صباح اليوم إلى محافظة بني سويف وتفقده عدد من المصانع في المحافظة، مشددة على أنه عاد من بني سويف للمتحف المصري الكبير في خلال ساعة واحد، مشيدًا بشبكة الطرق التي تربط بين المحافظات، قائلًا: “شبكة الطرق العظيمة التي أنشأتها الدولة في المدة الماضية.. نفس الرحلة من سنوات قليلة كانت تستغرق 4 ساعات لكن اليوم استغرق الطريق ساعة”.



وأضاف “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تستشرف بأن المستقبل لشبابها يحتاج لبنية أساسية قوية للغاية ومتطورة، موضحًا أنه لا بد من أن تنشئ الدولة هذه البنية الأساسية لكي تمكن الجميع من التحرك من مكان لآخر، وتصدير المنتجات والخدمات، ويستطيع الشباب أن يكون في أي مكان ويتحرك على مدار اليوم كما لو كان ينتقل داخل مدينة واحدة.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شاهد نماذجا للأعمال الإبداعية بواسطة الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.

وتحدث “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، عن جولته في محافظة بني سويف، والذي تفقد خلالها عدد من المصانع، متابعًا: “اليوم بأكمله كان جميلا، كنت في محافظة بني سويف إحدى محافظات صعيد مصر، وشاهدت نماذج مفرحة من شباب مصر”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه شاهد نماذج مفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القرية التكنولوجية الموجودة ببني سويف، مضيفًا: “شاهدت هناك Rise up، وشغل يطلع من قلب صعيد مصر”.

وتابع: “الصعيد الذي كان دائما في الماضي يقال إنه مهمل ولم يحصل على حقه من مشروعات التطوير أصبح العكس تماما ما رأيناه اليوم نماذج لشباب واعد للغاية يعمل مشروعات لا تخدم بلده فقط لكن يصدر أيضا الخدمات لدول أخرى.. رأينا وتفقدنا مصانع على أعلى مستوى اليوم”.