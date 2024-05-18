مدبولي: الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الاعمال

عبر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة “Rise up” للشركات الناشئة فى المتحف المصري الكبير، عن فخره لما تحقق فى رياده الأعمال، ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة، مشددًا على أن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الاعمال ودعم الاستثمارات الموجهة للأعمال الناشئة.

وأوضح “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الاعمال ليكون هناك جهة واحدة تتعامل معها الشركات الناشئة، وتشكيل مجلس استشارى يمثل بالكامل من القطاع الخاص وريادة الأعمال، وإنشاء منصة تتضمن كافة الأعمال عن الشركات الناشئة وريادة الأعمال سيتم اطلاق النسخة الأولى منها قريباً.

وأضاف أن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، موضحا إنه سيتم تنظم مؤتمر الاستثمار شهر يونيو القادم بين مصر والاتحاد الأوروبى لتعزيز الشراكة، موضحًا أنه شاهد نماذجا للأعمال الإبداعية بواسطة الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.

وتحدث عن جولته في محافظة بني سويف، والذي تفقد خلالها عدد من المصانع، متابعًا: “اليوم بأكمله كان جميلا، كنت في محافظة بني سويف إحدى محافظات صعيد مصر، وشاهدت نماذج مفرحة من شباب مصر”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه شاهد نماذج مفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القرية التكنولوجية الموجودة ببني سويف، مضيفًا: “شاهدت هناك Rise up، وشغل يطلع من قلب صعيد مصر”.

وتابع: “الصعيد الذي كان دائما في الماضي يقال إنه مهمل ولم يحصل على حقه من مشروعات التطوير أصبح العكس تماما ما رأيناه اليوم نماذج لشباب واعد للغاية يعمل مشروعات لا تخدم بلده فقط لكن يصدر أيضا الخدمات لدول أخرى.. رأينا وتفقدنا مصانع على أعلى مستوى اليوم”.