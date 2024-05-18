الموسيقى من البوسفور إلى النيل في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً تحت عنوان من البوسفور إلى النيل بمشاركة العازفين دعاء صابر (فلوت)، ياسمين سامى إبراهيم - أدهم صبرى ( فيولينة ) ، سوزان صابر ( فيولا ) ، محمد أحمد ( تشيللو ) ، عمرو سيف (كونتر باص ) ، رضوى البحيرى ( إيقاع ) وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 20 مايو على المسرح الصغير، ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلي مد جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات المصرية والتركية التى كتبت فى قالب موسيقى الحجرة منها سماعى نهاوند لرباعى وترى لـ شادى حنا ، منمنمات بيضاء يقدم لأول مرة لـ رمز صبرى سامى ، الرباعى الوترى الاول لـ أحمد عدنان ، رابسودية للفلوت والرباعى الوترى لـ راجح داوود ، متتابعة صغيرة للرباعى الوترى ( محاكاه - سنكوب - شكوى- دعاية لـ جمال عبد الرحيم ، بجانب عدد من الأعمال التى أعدها اوزهان بالسى منها قلعة كاراهيسا ، سلطان اغا سيرتو لـ سعد اشيلاى ، اوسكودار ( كاتيبم ) ، نهاوند لونجا لـ كيمينى كيفسير هانم.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.