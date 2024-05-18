ريم سامي.. 20 صورة من حفل زفاف شقيقة محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، وعدد من الفنانين صورًا جديدة من حفل زفاف شقيقته الفنانة ريم سامي على رجل الأعمال محمد المغزي، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور مجموعة عائلة من نجوم الفن والإعلام، وجاء أبرزهم: الهضبة عمرو دياب، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، الإعلامية بوسي شلبي، رامي رضوان ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد .

ملأت صفحات الفنانين، صور ولقطات من حفل زفاف ريم سامي شقيقة محمد سامي، ما جعلها حديث منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وأشاد البعض بإطلالتها وفستانها الذي اتسم ببساطته ورقته.

تستعرض لكم "الوفد" أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي محمد المغازي :.

ريم سامي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حرص عدد من أصدقاء العروس وشقيقها، على مشاركتهما فرحتهما، ما جعل الحفل يشهد حضورًا فنيا لافتا، وجاء ضمن المعازيم:" عمرو دياب، شيماء سيف، لميس الحديدي، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، هنا الزاهد، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، داليا البحيري، ماجد المصري وزوجته، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي، ياسر جلال، عبد الرحيم كمال، نبيلة عبيد، الهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشري، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، يسار جلال، عصام السقا، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي أبو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، بسمة بوسيل، عصام السقا وبيتر ميمي.

احتفلت العروس ريم سامي، بعقد قرانها على محمد المغازي منذ شهرين، بحضور شقيقها محمد سامي وزوجته مي عمر ومجموعة من الفنانين.

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

آخر أعمال ريم سامي:

كانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مسلسل "حدوتة منسية"، المكون من 30 حلقة، وشاركها البطولة النجوم: سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمد على رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، وعلاء قوقه، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

شاركت ريم في المسلسل الكويتي "ماما غنيمة"، وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، عبر منصة إلكترونية شهيرة، وشاركها بطولته أسمهان توفيق، وليالي دهراب، وفي فؤاد، وعبد العزيز أحمد، وأحمد السعدون، إخراج عبد الرحمن السلمان، قصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي.

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

السقا وزوجته

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي

حفل زفاف الفنانة ريم سامي ورجل الأعمال محمد المغازي