اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري

نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.

الاقتصاد الروسي

وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".

في غضون ذلك، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة أجراها للصين أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الضخم والذي قال إنه تجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا المستوى ليس خطرًا بعد. في الاتحاد السوفياتي في الفترة بين 1985 و1986، بلغ الإنفاق الدفاعي 13%" من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مع أخذ حالة الاقتصاد فى روسيا ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات إيرادات الميزانية في الاعتبار، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني المشترك البالغ نحو 8% (من إجمالي الناتج المحلي) ليس بخطير".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإنفاق العسكري فى روسيا "مورد عظيم" يجب استخدامه "بعناية وفعالية".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى أن خبراء يعتقدون أن المالية العامة للدولة في روسيا لا تزال لديها مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى، بحسب موقع الأسواق العربية.

وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" : ارتفاع التضخم فى روسيا

التضخم فى روسيا

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة إن التضخم فى روسيا ارتفع من مستوى 7.7% ليصل إلى مستوى بلغ نسبته نحو 7.8% في أبريل.

ورفع المصرف المركزي فى روسيا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 16% في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.