بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.

وحفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب مهام رئيس روسيا الاتحادية، ومنصوص عليه في دستور البلاد، وهو حفل يحظى باهتمام ومتابعة سواء في روسيا أو حول العالم.



وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، يتولى الرئيس المنتخب منصبه في اليوم الثلاثين من تاريخ النشر الرسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية للنتائج العامة للانتخابات الرئاسية في روسيا.

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