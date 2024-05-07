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الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.

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وحفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب مهام رئيس روسيا الاتحادية، ومنصوص عليه في دستور البلاد، وهو حفل يحظى باهتمام ومتابعة سواء في روسيا أو حول العالم.


وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، يتولى الرئيس المنتخب منصبه في اليوم الثلاثين من تاريخ النشر الرسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية للنتائج العامة للانتخابات الرئاسية في روسيا.

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الجريدة الورقية