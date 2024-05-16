بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، ليصل لأدنى مستوى في عدة أشهر، بعد أن سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أبطأ معدلاته في 3 سنوات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وزاد من الرهانات على أن العملة الأميركية ربما بلغت ذروتها للمرحلة الراهنة.

وفي آسيا، واصل الين الياباني التعافي للجلسة الثانية مسجلا أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار مع تقلص الفجوة بين العوائد الأميركية واليابانية.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة الأربعاء، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أميركي لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار. وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق. ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند اثنين بالمئة، فإن المستثمرين يرون أن تراجعه عن مستوى 3.8 بالمئة المسجل في الشهر السابق يفتح الطريق لخفض الفائدة في سبتمبر أو ربما حتى قبل ذلك، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.

وشهد مؤشر الدولار أمس الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية العام وحتى الآن، إذ خسر 0.75 بالمئة.

وصعد اليوان الصيني قليلا إلى 7.2070 للدولار. وتعافى بتكوين لما فوق متوسط تحركه لمئة يوم ولامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 66695 دولارا.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.63 جنيه للشراء و 50.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 58.94 جنيه للشراء و 59.14 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.64 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.47 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 152.26 جنيه للشراء و 152.73 جنيه للبيع