ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35386 شهيدًا

صحة غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، سقط نحو 83 شهيدا و105 مصابين في 9 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بغزة خلال 24 ساعة.

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيدًا و79366 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية في غزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 83 شهيدًا و105 مصابين.

وأكد بيان الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ225 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

وفي في سياق متصل واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 225 على التوالي، حربها على قطاع غزة بقصف مناطق عدة في القطاع، وخاصة مدينة رفح جنوبا، مُخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأصيب 3 أشخاص على الأقل في قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.

واستشهد رجلان، في قصف استهدفت منزلا وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.

وقالت مُستشفى الكويت التخصصي غرب رفح إنها استقبلت جثامين ستة شهداء وخمسة مُصابين خلال آخر 24 ساعة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النيران بكثافة في مُحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة .. ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيليوذكرت مصادر طبية، أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزلا في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامنا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالا، ما أسفر عن وقوع إصابات، حسب مُستشفى المعمداني.