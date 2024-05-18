صاروخ يمني يصيب سفينة نفط ويحرقها في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، عن اندلاع حريق في سفينة نفط أصابها صاروخ قبالة المخا باليمن في البحر الأحمر .

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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35386 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، سقط نحو 83 شهيدا و105 مصابين في 9 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بغزة خلال 24 ساعة.

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيدًا و79366 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية في غزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 83 شهيدًا و105 مصابين.

وأكد بيان الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



