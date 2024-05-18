توريد 238 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار استقبال الشون والصوامع لمحصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 238 ألف طن من الأقماح ، منذ بدء الموسم ، وأشار إلى أن المحافظة ، جهزت 42 موقعاً تخزينياً لإستيعاب الإنتاج الكلي للمحصول ، مؤكداً ، أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان هذا العام.
شدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، وكلف رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالصوامع.
ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل غير قانوني ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، وأكد على تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محاضر للسيارات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، وأشار إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، وتذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين خلال التوريد ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، حفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 ، الإثنين 15 إبريل الجاري بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .
وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضي ، نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .
وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين ، بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى