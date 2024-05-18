15 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مُخيم جباليا شمال غزة

استشهد أكثر من 15 فلسطينيًا، وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال بوابة أحد مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف المدنيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا .

يشار إلى أن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، وفي ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.

واستشهد شخصان إثر استهدافهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد ثلاثة أشخاص، وجرح آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خان يونس، ورجل في قصف استهداف سيارة مدنية قرب رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 225 على التوالي، حربها على قطاع غزة بقصف مناطق عدة في القطاع، وخاصة مدينة رفح جنوبا، مُخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأصيب 3 أشخاص على الأقل في قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.

واستشهد رجلان، في قصف استهدفت منزلا وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.

وقالت مُستشفى الكويت التخصصي غرب رفح إنها استقبلت جثامين ستة شهداء وخمسة مُصابين خلال آخر 24 ساعة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النيران بكثافة في مُحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة .. ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.

وذكرت مصادر طبية، أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزلا في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامنا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالا، ما أسفر عن وقوع إصابات، حسب مُستشفى المعمداني.