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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج خاص للأهلي اليوم قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم السبت قبل مباراة الترجي التونسي التي تقام على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس


ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس ـ الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ثم يؤدون مرانا خفيفا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، بتوقيت تونس الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، ووجبة الغداء في الرابعة عصرًا بتوقيت تونس ـ السادسة بتوقيت القاهرة. 
ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت تونس ـ السابعة والربع بتوقيت القاهرة، ثم تتحرك البعثة لملعب حمادي العقربي برادس عقب انتهاء المحاضرة.
وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس ـ العاشرة بتوقيت القاهرة.

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