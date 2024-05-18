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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس

كولر
كولر

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس لخوض مواجهة الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتنطلق المحاضرة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت تونس - السابعة والربع بتوقيت القاهرة؛ من أجل شرح بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، والتأكيد على خطة المباراة.
وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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