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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رحلة بحرية للوفود الرياضية المشاركة في بطولة البحر المتوسط للألعاب القوي

بطولة حوض البحر المتوسط
بطولة حوض البحر المتوسط

اعلن الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم  رافقه الكابت لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23 بالغة شكره وتقديره لدعوة الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس الوفود المشاركة في البطولة لرحلة بحرية في قناة السويس غدا الأحد.

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وتقام البطولة علي ملاعب هيئة قناة السويس بالاسماعيليه ، وخلال الرحلة البحرية من المقرر أن يرافق الوفود المشاركة فريق العلاقات العامة بهيئة قناة السويس لشرح أهمية قناة السويس، وتاريخ حفرها وقناة السويس الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن التجارية بالعالم.

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