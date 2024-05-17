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الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق يوم الاثنين، المقبل، الموافق 20 مايو، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، لموسم 2024 / 2025، بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، وذلك تحت إشراف  محمود جابر، رئيس القطاع، و أشرف خضر المدير الفني للقطاع.

وتقام الاختبارات يوميا على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا.

وتقام الاختبارات على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، وذلك بالملعب الفرعي 2، على أن يتم دخول الراغبين في خوض الاختبارات من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.

الجريدة الورقية