الإسماعيلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين

تنطلق يوم الاثنين، المقبل، الموافق 20 مايو، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، لموسم 2024 / 2025، بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، وذلك تحت إشراف محمود جابر، رئيس القطاع، و أشرف خضر المدير الفني للقطاع.

وتقام الاختبارات يوميا على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا.

وتقام الاختبارات على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، وذلك بالملعب الفرعي 2، على أن يتم دخول الراغبين في خوض الاختبارات من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.