جنوب إفريقيا تنهي جهود إنقاذ مبنى منهار

اختتمت أعمال الإنقاذ والانتشال، في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب إفريقيا، وبعد 12 يوما من الجهود، تأكد مقتل 33 شخصا ولا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.

جنوب أفريقيا

تم الإعلان عن نهاية عملية الإنقاذ الشاملة يوم الجمعة من قبل البلدية التي تقع في مقاطعة ويسترن كيب.

وقال وزير الحكم المحلي والشؤون البيئية والتخطيط التنموي في المقاطعة، إن 62 شخصا كانوا في موقع البناء عندما وقع الانهيار في 6 مايو.

صرح أنطون بريدل: "أنا سعيد جدا لأننا تمكنا من مراجعة عدد الأشخاص في الموقع من 81 إلى 62 ، لأن ذلك يعني أن عددا أقل من العائلات تحزن اليوم".

وأضاف أن 10 أشخاص لا يزالون في المستشفى ، وخرج 19 شخصا أو تلقوا العلاج الطبي في الموقع.

ومن بين 34 شخصا تم إنقاذهم بنجاح، توفي 5 متأثرين بجراحهم في المستشفى، وكان العديد من الضحايا عمالا أجانب من بلدان من بينها زيمبابوي وملاوي.

سيتم الآن تسليم المبنى إلى وزارة التوظيف والعمل الوطنية لإجراء تحقيق في الانهيار.

وشهدت عملية الإنقاذ إزالة أكثر من 6000 طن من الأنقاض أثناء قيام عمال الإنقاذ.

وكان من المقرر الانتهاء من المجمع السكني المكون من خمسة طوابق على الساحل الجنوبي للبلاد في يوليو أو أغسطس.

أكد ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الدكتور زين دانجو، أنه يجب ضمان حماية المدنيين، معقبا :"نؤكد ضرورة محاسبة مجرمي الحرب، ونرحب بانضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".

وأضاف زين دانجوخلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

وأكمل :"قدمنا عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ووضعنا أمام المحكمة حقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية".

وواصل زين دانجوأن إسرائيل تمتعت بالحصانة على مدار 70 عاما ويجب وقفها فورا، وعلى المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة.

وأتم تصريحاته، قائلا :"طلبنا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بغزة وخصوصا في رفح الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية".