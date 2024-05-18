رفع 39300 طن قمامة ومخلفات مبانى بمراكز ومدن الشرقية

وحدة التدخل السريع خلال إبريل الماضي..

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (39300) طن قمامة ومخلفات خلال شهر ابريل الماضي من مراكز ابوكبير والزقازيق وبلبيس وههيا وفاقوس بواقع (1965) نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

يأتي ذلك بناءاً على تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (39300) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1965) نقلة خلال شهر ابريل الماضي ، حيث تم رفع(4080) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ابوكبير بواقع (204) نقلة.

كما تم رفع (3600) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع (180) نقلة فضلاً عن رفع (25860) طن قمامة ومخلفات مباني من (المقلب العمومي - الوحدة المحلية بغيته ) بمركز بلبيس بواقع (1293) نقلة فضلاً عن رفع (1640) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع (82) نقلة، بالإضافة لرفع (2960) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمضرب الأرز بمركز فاقوس بواقع (148) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم رفع (1160) طن رمال لفرد وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة بواقع (58) نقلة وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

كما شدد المهندس محمد الصافى، سكرتير عام محافظة الشرقية، على وحدة التدخل السريع برفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بدور وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية فى رفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق ، وكذلك تنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطه والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

أشار المحافظ أن الغرض من تحديث النقط الوسيطه وإنشاء مصانع تدوير القمامة هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

ومن جانبة أوضح المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع، أن الوحدة قامت برفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق بواقع (1600) نقله على مدار إحدى عشر يوماً باستخدام (5) معدات (3سيارات -2لودر) وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة ولتهيئه جزء من أرض النقطة الوسيطه لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة.