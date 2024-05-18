محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، مستجدات الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

واستمرت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية بنهطاي و كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وأنتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة الاعمال الجارية في انشاء رصيف انترلوك وبلدورات امام وحدة طب الاسرة بنهطاي بطول 110 متر وعرض 12 متر للحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري لقرية نهطاي النموذجية ، كما يتم اقامة اماكن انتظار للسيارات امام الوحدة منعا للتكدس المروري ،واشار محافظ الغربية ان قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية، على مستوى الجمهورية، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى بالإضافة الى متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من شارع الجيش القبلي تقاطع أبو الحسايب حتى فطاطري الحسيني بعد مدرسة الصنايع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى، من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة الى انشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى .

وأشار المحافظ، إلى انه في انجاز غير مسبوق وقع الاختيار علي مدينة زفتي بمحافظة الغربية للانضمام إلي شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم! Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة علي مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة في ان يكون التعلم مدي الحياة حقيقة وواقع للجميع ، وقد جاء اختيار مدينة زفتي نتيجة للأنشطة التي شهدها مركز زفتي من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي مما ساهم في تشكيل الوعي الإنساني وبناء مواطن ايجابي واسرة سليمة قادرة علي المشاركة في التنمية والبناء في محافظة الغربية.

السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب

وانتقل محافظ الغربية، بعد ذلك لمركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب والتي تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية هامة لخدمة اهالي السنطة ،حيث تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، كما تابع الأعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو وعرض 7 أمتار.