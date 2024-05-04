السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين وزيلينسكى على قائمة المطلوبين عالميًا.. الحرب الروسية الأوكرانية "أكلت الأخضر واليابس"

زيلينسكى وبوتين
زيلينسكى وبوتين

تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات فى إعلانهم إدراج الرئيسان فولودومير زيلينسكى وفلاديمير بوتين على قوائم المطلوبين محاكمتهم عن الجرائم المرتكبة خلال القصف المتبادل فى الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2021.

وقالت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت إدراج الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى على قوائم المطلوبين القبض عليهم، بالإضافة الى الرئيس الليتوانى السابق كاجا كالاس والذى صدر فى فبراير 2024، والذى وجهت له موسكو اتهامات بتدميره للأثار منذ عهد الاتحاد السوفيتى عندما كان يشغل منصب وزير الثقافة. 

وردت كييف على إعلان موسكو أن هذه الخطوة ما هى إلا تعبير عن فقر وإفتقاد روسيا لألة الدعاية والترويج لدورها فى حرب أوكرانيا، وذكر البيان الأوكرانى الإدراج السابق الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى لم يتم القبض عليه حتى الأن.

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