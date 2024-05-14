غياب نجم أهلي جدة عن مباراة أبها بالدوري السعودي

يغيب النجم الفرنسي سانت ماكسيمان، عن صفوف أهلي جدة السعودي، عن مباراة أبها المقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري السعودي.

وأصيب سانت ماكسيمان، بتمزق في العضلة الخلفية، في مباراة الشباب السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

يخضع سانت ماكسيمان للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة درجة تمزق في العضلة الخلفية ومدة غيابه عن التدريبات.

وينتظر المدرب الألماني ماتياس يايسله، نتائج فحوصات سانت ماكسيمان للتعرف على موعد عودة اللاعب من الإصابة، لكنه خرج من حسابات الجهاز الفني في لقاء أبها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة بعد مرور 31 جولة.