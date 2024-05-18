محافظ الإسكندرية يستقبل الشيخ محمد بن عبد الكريم أمين رابطة العالم الإسلامي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الذي يزور مدينة الإسكندرية على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية.

الجهود الدولية التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي

و خلال اللقاء ثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم والجهود الدولية التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وتصديها لمسئولياتها تجاه تعزيز السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والدولي، ومد جسور التواصل والتعاون، وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة إلى خير الإنسانية وسلامها.

حضور رئيس جامعة الإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد سعيد المجدوعي مساعد الأمين العام للعلاقات والتواصل الدولي، والأستاذ عبد الوهاب بن محمد الشهري مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام.

امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

و في سياق اخر تابع محافظ الإسكندرية استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

الإسكندربة: تكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات

كلف الشريف، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات بأفضل أداء، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

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