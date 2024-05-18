81656 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية بسوهاج

بدأ اليوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج امتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في مادة اللغة العربية والخط إذ يستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف.





يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام 81656 طالب وطالبة موزعين على 463 لجنة امتحانية.

ووفقًا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج غدًا الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري الإمتحانات في مادة الجبر والإحصاء خلال الفترة الأولى ومادة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية ويوم الإثنين 20 من شهر مايو امتحان مادة الهندسة ويوم الثلاثاء 21 من شهر مايو امتحان مادة اللعة الأجنبية في الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.





كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 22 من شهر مايو مادة العلوم خلال الفترة الاولى ومادة التربية الفنية في الفترة الثانية وفي اليوم الاخير الخميس 23 من شهر مايو يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية .





وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية، مشددًا على اجراء الإمتحانات في أجواء ملائمة ليعبر كل طالب فيها عن مستوى تحصيله العلمي، وقياس قدرة الطلاب على تطبيق ما استفادوا من المناهج الدراسية في حياتهم العامة وخدمة مجتمعهم.





كما أكد وكيل الوزارة على أن المديرية وأولياء الأمور يعملون لتحقيق نفس الهدف وهو أن تسير الامتحانات بسهولة ويسر في اطار من العدالة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.





وأنه في هذا الاطار تهيب المديرية بجميع الطلاب وأولياء الأمور التعاون معها لتحقيق هذا الهدف ومراعاة الضوابط العامة للامتحانات، ومن أهمها الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة، حيث أن المدة المسموح بها لتأخر الطالب عن الدخول للجنته الامتحانية هي 10 دقائق فقط، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وعدم محاولة الغش أو المعاونة عليه بأي وسيلة، وعدم التلاعب بأوراق الاجابة أو محاولة اخفائها، حيث أن هذه المحاذير توجب الغاء امتحان الطالب على الفور.





واختتم وكيل الوزارة حديثه بتوجيه رسالة طمأنة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات ستكون مباشرة وبعيدة عن أي تعقيد، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها الوزارة، وأن جميع العاملين بلجان الامتحانات بالمحافظة يعملون على توفير المناخ التربوي المناسب لتأدية الطلاب للامتحان بيسر، كما أنهم سيتصدون في نفس الوقت لأي محاولة للإخلال بالنظام العام للامتحانات.