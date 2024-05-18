طقس شديد الحرارة يضرب مدن ومراكز البحيرة اليوم السبت

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 18 من شهر مايو 2024، على كافة الأنحاء، مع طقس حار نهارا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 41 درجة مئوية، والصغري 20درحة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 18%، مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة بقري ومدن المحافظة، تتراوح سرعتها مابين 21 إلى 21كم/ساعة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة.

حالة الطقس البحيرة بوابة الوفد بوغاز رشيد

تنفيذ حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية بمدن ومراكز البحيرة

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية؛ لمتابعة مدي إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

ونظرًا لحالة الإستقرار في الأحوال الجوية، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، عقب الإنتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدا لممارسة أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات.

استمرارأعمال الصيد في بوغاز رشيد

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

حصاد المحاصيل الزراعية بالبحيرة

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ،بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة .