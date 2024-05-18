أعراض وطرق الوقاية من مرض الإيدز

اليوم العالمي للقاح الإيدز..

يحتفي العالم في الثامن عشر من مايو كل عام باليوم العالمى للقاح الإيدز، المعروف أيضًا باسم اليوم العالمى للتوعية بلقاح الإيدز، إذ يحتفل أنصار لقاح فيروس نقص المناعة البشرية باليوم من خلال تشجيع الحاجة العاجلة المستمرة للقاح للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

فكرة الاحتفال

وجاء فكرة الاحتفال باليوم العالمى للتطعيم ضد الإيدز فى 18 مايو عام 1997 من خلال خطاب بدأ فى جامعة ولاية مورجان التى أدلى بها آنذاك الرئيس بيل كلينتون، تحدى كلينتون العالم لوضع أهداف جديدة فى عصر العلم والتكنولوجيا الناشئ وتطوير لقاح ضد الإيدز فى غضون العقد المقبل قائلاً، "فقط لقاح فعال حقًا وقائيًا لفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يحد من خطر الإيدز ويقضى عليه فى النهاية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مرض الإيدز وطرق الوقاية:

الايدز من الامراض المناعية الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي للشخص.

- ينتج الإيدز عن الإصابة بفيروس (HIV) وهو ما يطلق على المرحلة المتقدمة من تطور الفيروس.

- يتسبب هذا الفيروس بما يطلق عليه (عوز المناعة المكتسب) أو (العوز المناعي البشري أو نقص المناعة المكتسبة).

- تم اكتشاف مرض الايدز في ثمانينات القرن الماضي

- بصيب الايدز جسم الانسان مما يعجز قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، والجراثيم، والفطريات.

- ينتقل فيروس الإيدز من شخص مصاب الي شخص سليم عن طريق الدم من الحقن الخاصة بتعاطي المخدرات، أو الإهمال في تعقيم الأدوات الجراحة، أو أدوات الحلاقة،أو ممارسة علاقة جنسية

أعراضه

لتعرق الليلي المفرط.

- قشعريرة برد أو حمّى فوق 38 درجة مئوية تستمر لعدة أسابيع .

- سعال جاف وضيق النفس.

- اسهال مزمن.

- نقاط بيضاء دائمة أو جروح غريبة على اللسان وفي جوف الفم

صداع وتشوش أو اضطراب الرؤية.

- فقدان الوزن.

طرق الوقاية

التوعية الذاتية وإرشاد الآخرين.

- الابتعاد عن تعاطي المخدرات، والامتناع التام عن مشاركة الحقن.

- الامتناع عن استعمال شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان الخاصة بالآخرين.

- يجب تعقيم الأدوات الجراحية بشكل كامل.

ضرورة توخى الحذر عند التبرع بالدم أو التبرع بالأعضاء إلا بعد التأكد من أنك غير مصاب وذلك من خلال الفحوصات اللازمة.

- ينبغى التأكد من تعقيم الأبرة او الثقب الذى يستخدم فى عملية رسم الوشم على الجسم.