الأحد.. مناقشة ماجستير حول الصحة النفسية للاطفال "ذوى التوحد " بالفيوم

تناقش يوم الاحد المقبل، فى قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الفيوم رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة شيماء محمد عبد التواب معوض بعنوان "الوصمة الاجتماعية وعلاقتها بقلق المستقبل لدى امهات الاطفال ذوى اضطراب طيف التوحد".

تكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتور سيد جارحى السيد استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة الفيوم والدكتورة رانيا شعبان الصايم استاذ الصحة النفسية المساعد ومدير مركز الارشاد النفسيى بكلية التربية بالفيوم والمرحوم الدكتور محمد عبد العال الشيخ استاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية –جامعة الفيوم .

لجنة المناقشة والحكم

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور نور احمد محمد الرمادى استاذ الصحة النفسية المتفرغ وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة سابقا بجامعة الفيوم ، رئيسا ومناقشا والدكتور سيد جارحى السيد استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة الفيوم، عضوا ومشرفا والدكتور احمد سيد عبد الفتاح استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية ، جامعة الفيوم، عضوا ومناقشا والدكتورة رانيا شعبان الصايم استاذ الصحة النفسية المساعد ومدير مركز الارشاد النفسيى بكلية التربية بالفيوم-عضوا ومشرفا .

تجرى المناقشة فى الثانية عشرة ظهر الاحد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية باشراف الدكتور احمد على ابراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة امال جمعه عبد الفتاح عميد الكلية .