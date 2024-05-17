سعر الدولار يستقر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك وماكينات الصرف الألي

سعر الدولار اليوم الخميس.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات، اليوم الجمعة، في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، لسعره مقابل الجنيه المصري، بعد انخفاضه أمس في بعض البنوك لأقل من 47 جنيهًا، ليسجل في البنك المركزي اليوم 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاء السعر على النحو الآتي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، 17 مايو 2024، في بنك قناة السويس سجل نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع، بعد آخر انخفاض.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الجمعة، 17 مايو 2024، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الجمعة، 17 مايو 2024، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الجمعة، 17 مايو 2024، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة، 17 مايو 2024، وسجل 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة، 17 مايو 2024 نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.