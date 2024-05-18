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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انخفاض الحرارة ورياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

طقس الإمارات
طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم السبت، صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل خاصةُ غربًا.

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رياح خفيفة إلى معتدلة 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي 
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يصبح مضطربا تدريجيا مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46.. والمد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 15:32، والجزر الثاني عند الساعة 05:12.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35.. والمد الثاني عند الساعة 07:31، والجزر الأول عند الساعة 12:14.. والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

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