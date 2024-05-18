السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سفير مصر في تونس يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي وموعد العودة لمصر

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس،  كواليس استعدادات فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال فهمي في تصريحاته لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة DMC: "استقبال الترجي الحافل للنادي الأهلي يعكس عمق العلاقة بين البلدين ونتمنى أن تسود الروح الرياضية على المباراة".


وأضاف: "سعيد للغاية بتأهل الأهلي والترجي لنهائي البطولة القارية خاصة وأنهما يمثلان الكرة العربية في إفريقيا وأتمنى فوز الأهلي باللقاء وحصده للقب".

وتابع: "الأهلي أنهى استعداداته بشكل جيد لخوض اللقاء، والفريق من كامل تركيزه من أجل حصد اللقب".

وأتم: "لم نتمكن من حصر أعداد جماهير الأهلي التي ستحضر اللقاء والفريق يعود إلى القاهرة عقب نهاية المباراة مباشرة".

الجريدة الورقية