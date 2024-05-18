سفير مصر في تونس يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي وموعد العودة لمصر

كشف إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، كواليس استعدادات فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال فهمي في تصريحاته لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة DMC: "استقبال الترجي الحافل للنادي الأهلي يعكس عمق العلاقة بين البلدين ونتمنى أن تسود الروح الرياضية على المباراة".



وأضاف: "سعيد للغاية بتأهل الأهلي والترجي لنهائي البطولة القارية خاصة وأنهما يمثلان الكرة العربية في إفريقيا وأتمنى فوز الأهلي باللقاء وحصده للقب".

وتابع: "الأهلي أنهى استعداداته بشكل جيد لخوض اللقاء، والفريق من كامل تركيزه من أجل حصد اللقب".

وأتم: "لم نتمكن من حصر أعداد جماهير الأهلي التي ستحضر اللقاء والفريق يعود إلى القاهرة عقب نهاية المباراة مباشرة".