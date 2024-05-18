سهام صالح: الشحات يعرض على الشيبي الاعتذار.. والمغربي يشترط

كشفت الإعلامية سهام صالح، عبر برنامج الكلاسيكو، المذاع على قناة DMC، آخر تطورات قضية حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقالت سهام عبر برنامجها: "الشحات عرض على الشبيبي الذهاب إليه في منزله رفقة خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي والاعتذار له في مقطع فيديو مصور".

وأضافت: "الشيبي رحب بمبادرة الشحات بشرط إعلان اتحاد الكرة عدم مخالفة اللاعب المغربي للوائح الجبلاية وأنه يحق له اللجوء للقضاء المدني في هذه القضية، حتى لا يفسر البعض أن الشبيبي وافق على التصالح بسبب تخوفه من قرار اتحاد الكرة بإياقفه".

وتابعت: "إدارة الأهلي قررت استكمال المشوار في هذا الأمر للحفاظ على حقوق الشحات لذلك أصدر النادي بيانه منذ أيام للضغط على اتحاد الكرة بإصدار عقوبة إيقاف ضد الشيبي".

وأتم: "إدارة بيراميدز أخبرت الشيبي بأنها بجواره في أي قرار يتخذه.. لكن يبقى السؤال أين دور اتحاد الكرة في هذه القضية".

وكانت المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في استاد الدفاع الجوي الموسم الماضي شهدت تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين الشحات والشيبي ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.