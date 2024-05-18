ناقد رياضي..التفاوت في أسعار التذاكر بسبب إدارات الأندية وليست "تذكرتي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن أسباب التفاوت في الأسعار بين تذاكر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وقال جلال خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن سبب التفاوت في التذاكر بين الأهلي في أبطال إفريقيا، والزمالك في الكونفدرالية، هي إدارة الأندية وليست شركة تذكرتي.

وأضاف، أن مقصورة الأهلي بـ1000 جنية، والزمالك 500 وسبب هذا التفاوت هي إدارة القلعة الحمراء.

وأكمل، أن السوق السوداء انتشرت بشكل كبير في الشوارع المصرية بسبب هذه الأسعار والتفاوت.