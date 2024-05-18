نجم الأهلي السابق: تتويج الزمالك بالكونفدرالية سيككون بداية عودته مجددا

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون بداية لعودة الفريق.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك عليهم أن يعلموا أن الفريق ليس في أفضل حالاته خلال الفترة الماضية، وأن هذه البطولة مهمة للغاية للأبيض".

وأضاف: "البطولة ستكون بداية لعودة الزمالك، وسيدفع النادي لحل أزماته المالية، وإجراء صفقات قوية في الفترة القادمة، بعد فتح القيد".

وتابع: "موقف الزمالك في الدوري غير جيد، والفوز بالكونفدرالية سيمنحه الدافع للعودة إلى المنافسة في المسابقة المحلية من جديد".

وأكمل: "رد فعل لاعبي الزمالك لابد أن يكون جيدًا، وأن يبحثوا على ألا يستقبلوا الأهداف، وعند تسجيل الهدف، يسعون لتعزيزه بهدف آخر".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "على الزمالك أن يدافع جيدًا في أول ربع ساعة أمام نهضة بركان، وأن يضع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق التشكيل الأمثل".