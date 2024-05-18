الترجي التونسي ينجح في زيادة عدد الجماهير بنهائي أفريقيا أمام الأهلي

أكد أحمد الصالحي، الإعلامي التونسي أن السلطات التونسية قررت السماح بحضور 40 ألف متفرج في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي والترجي.

وقال أحمد الصالحي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب أن أشيد بالأجواء التي يحضر فيها الفريقين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، هذه من المرات القليلة التي يواجه فيها الفريقان بعضهما البعض في أجواء هادئة".

وأضاف: "في الإعلام التونسي هناك تقدير للأهلي، ولا توجد أي مشاحنات بين جماهير الفريقين.. الإعلام التونسي يؤكد على صعوبة المباراة".

وتابع: "الترجي سيواجه أحد عمالقة الكرة الإفريقية هو الأهلي، والذي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وهذا أمر ليس بالسهل".

وأتم أحمد الصالحي تصريحاته قائلًا: "كان قد تم تخصيص 27 ألف مشجع للترجي في مباراة الأهلي، ولكن بعد ضغوطات إدارة الترجي والجماهير، فقد تقرر رفع العدد إلى 40 ألف متفرج".