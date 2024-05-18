أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع انقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصة - بلطيم الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى جمصة،وتوالت النيابةالتحقيق

إصابة 6 اشخاص في انقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصة - بلطيم الساحلي بالدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصه - بلطيم الساحلي وإصابة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة وهم ناصر أسعد إبراهيم سيدران، إسكندرية 50 عاما مصاب بكدمات بالظهر، مرسيل ظريف أسعد 40 عاما مقيم إسكندرية مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى، عايدة ظريف أسعد إبراهيم 35 عاما مقيم إسكندرية مصاب باشتباه خلع بالكتف اليسرى.

وأصيبت فريال يونان عجيبة أيوب 60 عاما مقيم الإسكندرية مصاب بكدمات بالضلوع، يوستينا نسيم ماكين عبد النور 24 عاما مقيمة الإسكندرية، مصابة بخلع بالكتف اليسرى وجوسيانا ماجد ميلاد بانوب 9 سنوات الإسكندرية ومصابة بخلع بالكتف اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتم تحرير المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر شبرا بنها

كما أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها أمام نزلة منيا القمح الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح الزقازيق بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية ووقوع عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة 5 أشخاص زينب. م. ف 45 سنة عبدالرحمن. ع. ك 29 سنة، سماح. ر. ح 56 سنة، نهى. ك. م 34 سنة، أدم. ع. م 26 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 فتيات في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بالمنصورة

وفي وقت اخر ، شهد الطريق الدائري في المنصورة إصابة ست فتيات، بإصابات مختلقة، إثر حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أربع سيارات ملاكي.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث و3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 6 فتيات.

خلف الحادث عن إصابة سارة ماجد الجندي 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأيضا إصابة مريم عبد العزيز عثمان 19 عاما مقيمة شارع الترعة -المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة هالة علي عبد السلام 19 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت شهد حسام حامد 18 عاما مقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ندى صابر الطباخ 18 عاما، مقيمة شارع الترعة - المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة حنان ماجد الجندي 18 عاما ومقيمة شارع الترعة- المنصورة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابات الى المستشفى العام ورفضوا تحرير محضر بالواقعة بعد التأكد من سلامتهم وتلقيهم العلاج.