إصابة 7 أشخاص جراء انفجار ذخيرة بأكاديمية عسكرية في سان بطرسبورغ

أصيب 7 أشخاص مساء يوم الجمعة جراء انفجار ذخيرة تعود للحرب الوطنية العظمى بالأكاديمية العسكرية للاتصالات في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وانفجرت الذخيرة في أكاديمية "بوديوني" العسكرية للاتصالات.

وأفادت الخدمة الصحفية للأكاديمية العسكرية أن "ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى انفجرت داخل الأكاديمية العسكرية للاتصالات في سان بطرسبورغ، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص".

وأوضحت الإدارة: "في حوالي الساعة 20:00 بمنطقة الأكاديمية العسكرية للاتصالات التي تحمل اسم إس إم بوديوني وقع انفجار أثناء تنظيف أحد الأقبية عند تفريغ القمامة في حاوية، الانفجار كان لقذيفة عيار 76 ملم من الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "أصيب سبعة جنود في الانفجار وتم نقلهم إلى منشأة طبية تابعة لوزارة الدفاع".

ويعمل ممثلو قيادة الأكاديمية العسكرية على تحديد أسباب وملابسات الحادث، فيما صرح حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف، أن "الحادث يقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الدفاع وليس ذا طبيعة إرهابية". ودعا المواطنين إلى الثقة بالمعلومات الرسمية فقط.

"الناتو": روسيا تشكل تهديدا على الحلف بالتوسع داخل اوكرانيا

قال قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي، إن روسيا ستشكل "تهديدا طويل الأمد" بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني وقد يؤثر ذلك على دول اوروبا وعلى الحلف بشكل خاص.

وأوضح كريستوفر كافولي خلال جلسة نقاش قبل قمة حلف "الناتو" في واشنطن خلال صيف عام 2024، قائلا: "أعتقد أن روسيا ستشكل تهديدا طويل الأمد للحلف، وسنواجه مشكلة كبيرة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ستسعى روسيا إلى زيادة حجم قواتها المسلحة، وقد أعلنت بالفعل عن ذلك، وستظل تشكل تهديدا للحلف، بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني".

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا لم تهدد أي دولة في "الناتو"، فيما الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة و30 ألف مسيرة

أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، بأن حلف الناتو قدم لأوكرانيا نحو 800 دبابة وأكثر من 30 ألف طائرة مسيرة.

وأشار رئيس الإدارة العامة للأركان العامة الروسية، إيغور كوستيوكوف، في مقال له تحت عنوان "نشاط الناتو كأكبر مصدر للأخطار العسكرية على روسيا"، نشر في مجلة "الفكرة العسكرية" التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى الدبابات والمسيرات، قدم الناتو لأوكرانيا منذ فبراير عام 2022 أكثر من 3.5 ألف عربة مدرعة ونحو 1.5 ألف مدفع ونحو 270 من راجمات الصواريخ و130 طائرة ومروحية وأكثر من 250 منظومة للدفاع الجوي و7.7 ألف من الأنظمة المحمولة المضادة للطائرات ونحو 290 ألفا من الأنظمة المضادة للدبابات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة

ولفت كوستيوكوف إلى أن الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لإصابة مواقع مهمة للقوات الروسية بالعمق العملياتي.