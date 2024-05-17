خالد أبو بكر: مصر لن تقبل أبدًا سيطرة إسرائيل على معبر رفح

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على مرافعات محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامات إسرائيل بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.

وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه من الوضاح أنه لا يوجد قرار أو قوة قادرة على إيقاف الحرب الإسرائيلية، في ظل هجمات بربرية على شعب أعزل، بدون سلاح.

واستنكر التواطيء الغربي حيال ما يحدث في قطاع غزة، في ظل موقف أمريكي داعم وغربي صامت، قائلًا:"من سيذهب لتنفيذ القرار؟، أمر يجعلك تفقد أي أمل بالقانون الدولي، للأسف إحنا في غابة مش مجتمع دولي، القوة تحكم الأرض".

رفض مصر لهيمنة الاحتلال على رفح

ولفت إلى أن مصر ترفض أي هيمنة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلا من خلال الفلسطينيين أنفسهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل عدو محتل، ولن نقبل بوجودها على الجانب الآخر من معبر رفح بأي شكل من الأشكال.

ونوه إلى أن الرصيف الامريكي في غزة، متسائلًا:" من يتولى توزيع هذه المساعدات؟، وإلى من؟، في ظل تأكيد أمريكي بعدم وجود أيًا من جنودها في هذا الموقع".

وذكر أن هناك حرب كبيرة في الداخل الإسرائيلي، وهجوم دائم على وزير الدفاع، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، ونشبت مشادات بين مسئولين إسرائيليين.