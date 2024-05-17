محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات" حياة كريمة "

بحضور وكيل صحة بالقليوبية..

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتعزيز التنسيق وتضافر كل الجهات ذات الصلة لمتابعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي وجود ممثلى تلك الجهات، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كل القطاعات بإرسال تقارير دورية"كل فيما يخصه" يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر ، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى،وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام ومسئولي مجلس الوزراء ومديري مديريات الخدمات

وناقش المحافظ تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق،حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.



وفي قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ عدد 287 كيلو خطوط إنحدار من أصل 288 كم، وتنفيذ عدد 12351 مطبق،وتنفيذ عدد 60 كم من خطوط الطرد وتنفيذ عدد 24 محطه رفع وجاري العمل بآخر محطتين بقرى المريج وعرب الشعار.



وفي قطاع الاتصالات جاري تنفيذ عدد 12 برج محمول كما تم الانتهاء من تركيب الالياف الضوئية بنسبة 99% ، وفي قطاع الوحدات الصحيه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 80% حيث يتم العمل على تنفيذ عدد 24 وحده صحيه تم الانتهاء من 12 وحده وجاري العمل بعدد 12 وحدة، وفي قطاع الطرق الداخلية تم تنفيذ الرصف بمتوسط 35% لعدد 36 قرية جاري العمل بعدد 33 طريق وتم الانتهاء من 6 طرق.



كما تم الانتهاء من المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بالكامل بنسبة 100% والبالغ عددها 18 مجمعات حيث وجه المحافظ بسرعه فرشها ونقل الادارات الخدمية اليها وفي قطاع تبطين الترع تم انجاز المشروع بنسبة 94% تم الانتهاء من 27 ترعه وجاري العمل بعدد 3 ترع متبقيه.

وأكد الهجان أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولي حياة كريمة لافتًا إلى اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.