فتح باب القيد بالمحامين أول يونيو واختبارات جديدة لنقل الجداول

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب القيد مرة أخرى فى 1 يونيو القادم وذلك بعد أن أغلقت النقابة القيد لعدة أشهر وذلك استعداداً لوضع شروط جديدة للقيد بعد أن تزايد عدد المقيدين فى الفترة الأخيرة حيث وصل عدد المقيدين فى يناير الماضى إلى 9 آلاف خريج.

وعلمت الوفد أن النقابة وضعت عدة شروط للقيد منها حصول الخريج على دبلومة فى القانون من أحد الجامعات المصرية كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره من أساتذة الجامعات والسبب فى ذلك الإجراء الابتعاد عن أى شبه وساطة للقيد وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.

كما تستعد النقابة لعقد اختبارات للمحامين المنتقلين بين الجداول، حيث وضعت شروط جديدة منها اختبار المحامى قبل نقلة من الجدول العام إلى الابتدائى ويقوم بتلك الاختبارات أساتذة القانون من الجامعات المصرية وفى حالة عدم اجتياز المحامى للاختبار يتم تعليق القيد لحين اجتيازه للاختبارات.

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وتستعد النقابة حالياً إلى تنقية الجداول لوجود أعداد كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.