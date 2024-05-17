تدريب 50 ممرضة بالفيوم على الكشف المبكر عن الأمراض للأطفال حديثى الولادة

نفذت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة ابتسام روبى - مدير الادارة دورتين تدريبيتين على الكشف المبكر عن الامراض المسببة للاعاقة فى الاطفال حديثى الولادة بقاعات المركز الطبى بكيمان فارس، وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى - وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة سعاد عبد المجيد - رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الله - رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتورة نانيس عبد المحسن - القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والدكتورسمير الدميرى -مدير عام الادارة العامة للامومة والطفولة.

كانت الدورة الاولى يومى 8-9 مايو و الثانية يومى 15 و 16 مايو الحالى، وتناول التدريب موضوعات مسح المواليد بالبرنامج القومى للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتون يوريا - النمو والتطور الطبيعى - زواج الاقارب وتشوه الاجنة - الامراض الوراثية المسببة للاعاقة - كيفية اكتشاف الامراض الوراثية - وتم عرض بعض الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج .

قام بالتدريب كل من الدكتورة ابتسام روبى - مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية

وجيهان عبد العاطى - مشرف تمريض الرعاية , وحضر التدريب 50 ممرضة من وحدات الرعاية الاولية بمعدل 25 ممرضة فى كل دورة.

اسعاف مواطن أصيب بمغص كلوى بطريق القاهرة -اسيوط..

من جهه أخرى تمكنت اجهزة الامن بالفيوم والمسعفون التابعون لمرفق إسعاف المحافظة من إنقاذ مواطن تعرض لمغص كلوي حاد، أثناء قيادة سيارته علي طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا، بتعرض مواطن لمغص كلوي حاد أثناء قيادة سيارته بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وتبين وجود مواطن يدعي كريم ع 26 سنة، بالقرب من كمين الروس الواقع علي الطريق، ومصاب بمغص كلوي حاد، وتم نقل المصاب الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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