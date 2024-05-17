جامعة سوهاج ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف CWUR

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز 17 علي مستوي الجامعات المصرية والمركز ٤٠ علي مستوي الوطن العربي في التصنيف الدولي للجامعات The Center for World University Rankings (CWUR) لعام ٢٠٢٤ لأفضل ٢٠٠٠ جامعة علي مستوي العالم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي ما تبذله الوزارة من جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية للجامعات عالميًّا، بما يصب في مصلحة الطلاب، ويرتقي بالسمعة الدولية للجامعات المصرية، ووضعها في مكانة مرموقة لتنافس الجامعات الدولية.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تشهد تطور ملحوظ واهتمام كبير بالبحث العلمي مما ساعدها في تقدمها في التصنيفات الدولية وحصدها العديد من المراكز المتقدمة خلال الفترة الماضية مثل تصنيف جامعة شانغهاي، تصنيف تايمز البريطانية، وتصنيف ويبومتركس، وغيرها من التصنيفات العالمية، والذي يبرهن علي ان إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات للبحث العلمى والباحثين، و تهيئة البيئة التعليمية والبرامج المتطورة بهدف التحسين المستمر لترتيب الجامعة بين الجامعات العالمية.

وقال الدكتور عبد الله اسماعيل مدير النشر العلمي بالجامعة أن تصنيف (CWUR)، يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفًا على مستوى العالم، ويستخدم سبعة مؤشرات موضوعية وقوية مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم، وهي: (التعليم) ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%)، (قابلية التوظيف) ويعتمد هذا المؤشر على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%)، (هيئة التدريس) ويتم قياسها من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10% )، ⁠المؤشر الرابع والأخير وهو (البحث العلمي)، ويتضمن (مخرجات البحث: ويتم قياسها من خلال إجمالي عدد الأوراق البحثية (10%)، المنشورات عالية الجودة: يتم قياسها من خلال عدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات رفيعة المستوى (10%)، التأثير: يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات ذات تأثير كبير (10%)، الاستشهادات: تٌقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير (10٪).

جدير بالذكر، أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، تم تدشينه في عام 2012، كمشروع بحثي يقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الإستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.