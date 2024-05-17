مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: توافق دولى على ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن النكبة تشكل مأساة لكل أسرة فلسطينية وظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطينى.

وتابع “منصور” خلال كلمته بالأمم المتحدة والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك توافق دولى على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووجوب الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف أن فلسطين أصبحت رمزا للدول والشعوب المحبة للحرية والسلام، متابعا أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية خطوة ضرورية بما فى ذلك إنهاء العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة الى 35303 منذ اندلاع الحرب





وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من اكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلا و56 جريحا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق إن طواقمه تمكنوا من انتشال جثامين 3 قتلى وعدد من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 4 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

إسرائيل تطلب من العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من غزة

دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قائلةً إنها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد مقاتلي حماس وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.

وانتقدت إسرائيل القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماماً" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف".