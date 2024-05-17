رئيس هيئة دعم فلسطين: محكمة العدل الدولية ستستجيب لطلبات جنوب إفريقيا (فيديو)

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إنه من المتوقع أن تستجيب محكمة العدل الدولية إلى طلبات جنوب إفريقيا.

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحقائق على الأرض وما تبثه الفضائيات العالمية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الهواء في غزة تؤكد ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن مرافعة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية مستندة إلى صحيح القانون وجملة من الوقائع والإثباتات التي تثبت الركن المادي بتصريحات المسؤولين العلنية عدا عن النيات التي تظهر من خلال الأفعال على الأرض، وضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي الإنساني.

مرافعة الاحتلال أمام محكمة العدل ضعيفة

وأكد أن طاقم جنوب إفريقيا قدم أمس كما قدم منذ بداية هذه الدعوة مرافعات متماسكة ومهنية واستندت إلى معلومات دقيقة عن مصادر متعددة دولية ومحلية وفيديوهات ووقائع أكدت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واستجابت لها المحكمة مرتين في تدابير احترازية لم تحترمها دولة الاحتلال، ومضت في عمليات القصف والتدمير.

ولفت أن مرافعة دولة الاحتلال تستند أولا بالتشكيك في صحة هذه المعلومات، لذلك هناك ضعف في دفاع في الفريق الإسرائيلي، متوقعا أن تستجيب المحكمة إلى طلبات جنوب أفريقيا.