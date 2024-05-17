مواطنون يتفقدون آثار القصف الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط غزة.. فيديو
تفقد فلسطينيون الأضرار وسط المباني المدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.
وبحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور الفلسطيني، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إيمبلاد، آفاق التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة، مع استمرار التصعيد في غزة.
18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية
وأشار الجانبان إلى تقرير "التقييم المؤقت للأضرار"، الذي لحق بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، حيث قُدر حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022.
وطالب الوزير العامور، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023، وفتح جميع المعابر، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأطلع الوزير، البنك الدولي، على أجندة عمل الحكومة، خاصة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان في قطاع غزة، والتعافي، وإعادة الإعمار، والوضع المالي، وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح المؤسساتي، معربا عن تقديره لأوجه الدعم الذي يقدم البنك الدولي.
واستعرضا خلال اللقاء برامج الدعم التي ينفذها البنك الدولي في مختلف المجالات، والتأكيد على حيوية هذه البرامج، وأهمية تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، خاصة ما تواجهه من تحديات كبيرة منها استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.
وأكدا في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد.
- قطاع غزة
- غزة
- غلاف غزة
- صواريخ غزة
- حرب غزة
- قصف غزة
- غزة الان
- مأساة مرضى السرطان في قطاع غزة
- اخبار غزة
- قصف قطاع غزة
- قطاع غزة الان
- حرب في قطاع غزة
- مأساة
- المقاومة في غزة
- عاجل غزة
- غزة اليوم
- غارات على قطاع غزة
- مرضى السرطان في قطاع غزة
- غارات إسرائيلية على قطاع غزة
- غزة مباشر
- أطفال غزة
- القـ ــصف الإسرائيلي على قطاع غزة
- حرب غزة 2023
- غزة تحت القصف
- من غزة
- محيط غزة
- غزة تستغيث
- الحرب على غزة
- مستشفيات غزة
- في غزة
- دعم غزة
- فلسطينيون
- النصيرات
- وسط قطاع غزة