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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مروحية الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة (فيديو)

بحر غزة
بحر غزة

أطلقت مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون صيد الأسماك من بحر غزة.

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وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراب المروحية الصهيونية من الصيادين على شاطئ بحر غزة، ثم اطلقت عليهم النار لمنعهم من الصيد. 

الاحتلال يحاصر قطاع غزة وأمريكا ترسل أول شحنة عبر الميناء العائم

ويعيش قطاع غزة في أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط حصار من قبل الاحتلال الذي يمنع دخول المساعدات إليهم، ودمر منازلهم وأجبرهم على التهجير.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان: "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06:00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة".

وكانت قد أكدت أن شاحنات محملة بالمساعدات بالإنسانية بدأت، صباح اليوم، في التحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف العائم في قطاع غزة.

وأكدت القيادة المركزية في بيان عدم وصول أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".

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