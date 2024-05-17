التشكيل الأقرب لموقعة رادس بين الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي على موعد مع قمة كروية ستجمع الأهلي والترجي التونسي، في العاشرة مساء غدا السبت ، على ملعب حمادي العقربي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية أن صفوف الترجي التونسي باتت مكتملة لمواجهة الأهلي بعد مشاركة المدافع الدولي محمد أمين توجاي بعد أن غاب عن مباراة النجم الساحلي الأخيرة، ليؤكد جاهزيته لقيادة دفاع الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا



وأضافت الصحيفة أن تشكيل الترجي لن يشهد أي مفاجآت حيث سيبدأ الفريق بتشكيل المعتاد المكون من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجيه أهولو - حسام تقا - جيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة.

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.