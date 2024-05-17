أسعار الخضراوات بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات بالاسواق المحلية وسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، تباينها، وارتفاع أسعار بعض الأصناف، سعر الطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو (شوال).

ولمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار الخضروات اليوم قبل الشراء، ترصد معكم بوابة الوفد، كل ما يخص هذه الأسعار وذلك ضمن خدماتها المتعددة والتي تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد تستعرص بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الخضروات والفواكه وكل ما يخص أسعار السلع المصرية بمختلف الأسواق ومتابعة كل مستجدات الاقتصاد المصري، وتغيرات الاسعار بصورة لحظية، للوقوف على آخر ما يستجد بالاسواق وعرضها على متابعي الوفد، وجاءت اسعار الخضروات اليوم على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم مابين 3 الى 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 5 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 5 : 8 جنيهات للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 5 : 8 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 3.5 : 4.5 جنيه.

سعر الفاصوليا من 9 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 10 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 9 : 14 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 12 : 18 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البسلة 24 : 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ بين 7 : 10 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس بين 20 : 23 جنيهًا للكيلو (شوال).

أسعار البطاطا من 6 : 12 جنيها للكيلو

أسعار الثوم من 35 : 55 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر فول أخضر 7 : 10 جنيهات

أسعار ورق العنب البناتي من 15 : 35 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة كيلو).

سعر خس 7 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 6 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 6 : 9 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6 : 9 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 8 : 12 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).