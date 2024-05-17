ماجدة خير الله لـ الوفد |منى زكي على كوكب أم كلثوم.. تجربة الآمال والمخاطر

تسبب رواد مواقع التواصل الإجتماعي في ضجة واسعة منذ إعلان خبر ترشيح النجمة المصرية منى زكي لبطولة فيلم سينمائي يتناول قصة حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم ، حيث وُجهت لها ولصناع العمل الكثير من الإنتقادات حول تجسيد الدور لمرة أخرى بعد أن جسده عدد من الفنانات منهم السيدة صابرين والفنانة الشابة ياسمين رئيس.

وفي حوار خاص للوفد تطرقت الناقدة الفنية "ماجدة خير الله" إلى الحديث عن تجسيد السيرة الذاتية لأم كلثوم مرة أخرى، حيث أوضحت أنها متخوفة من عدم نجاح العمل لأنه سبق وقدم بطريقة تفصيلية عندما قدمته الفنانة صابرين في مسلسل كامل.

وقالت:" أنا متخوفة من أن الفنانة منى زكي تلعب الدور لأنه سبق اتعمل مسلسل كبير تناول كل جوانب أم كلثوم ، لأن اللي عمله من بعد كدة زي فردوس عبد الحميد وياسمين رئيس متوفقوش فهيبقى فيه ريسك أن منى ذكي تعمله ".

وعن التكوين الجسدي لمنى زكي وعلاقته بأم كلثوم تابعت قائلة:" منى زكي حجمها غير أم كلثوم وصوتها أثناء الكلام مختلف عن أم كلثوم، التكوين الجسدي بيفرق في كل شخصية ".

وأشارت إلى أن الفنانة صابرين كانت أقرب للصورة الذهنية المعروفة لدى الجميع عن أم كلثوم وتم تقريب شكلها إلى شخصية كوكب الشرق أكثر بإستخدام المكياج قائلة:"مفيش حد مش عارف أم كلثوم ،فلما جابوا صابرين كانت أقرب للصورة الذهنية وقربوها زيادة بالمكياج ، وكان المسلسل مش أم كلثوم بس ده كان زمن كامل من مؤلفيين وملحنين ورجال سياسة فغطى كل الجوانب الخاصة بأم كلثوم فلما يجي حد تاني يتناول بعد مرتين تلاتة اتقدم فيهم شخصية أم كلثوم يبقى فيه مخاطرة كبيرة".

وكشفت أن التكوين الجسدي ضروري في تقديم أي سيرة ذاتية قائلة:"الفنان أحمد ذكي لما قدم دور عبد الحليم حافظ لم ينجح لأن تكوينه الجسدي مختلف تمامًا عن عبد الحليم فإذن في ريسك، مش ان منى زكي مبتعرفش تمثل".

وتابعت:" لا طبعا هي بتعرف تمثل وعظيمة وهايلة انما تركيبة الشخصية اللي هي أم كلثوم غير مناسبة لتكونيها لا جسديًا ولا صوتيًا ، فـ الريسك ملوش علاقة بمنى زكي أو غيرها إنما في المشروع نفسه بتقديم السيرة الذاتية وخاصة بعد ما اتقدم قبل كدة".

تقديم منى زكي لشخصية سعاد حسني

لن يعد تجسيد شخصية أم كلثوم هي الأولى لمنى زكي في مجال السيرة الذاتية حيث جسدت من قبل دور الراحلة سعاد حسني في مسلسل السندريلا عام 2006، وبالرغم من أن المسلسل كان من إخراج المخرج الكبير سمير سيف، لكن لم ينل العمل النجاح المتوقع حيث تعرضت منى لهجوم شرس، حتى إن الناقد طارق الشناوي قال إنها "ممثلة تفتقد الوهج الداخلي والخارجي التي تمتعت به سعاد حسني".

كما علق الناقد رامي المتولي على عدم نجاح المسلسل قائلًا:" أن المشكلة دائما في الأعمال الفنية التي تتناول سيرة ذاتية، حيث أن هناك ميل دائما لتقديم الشخصية في شكل ملائكي مبالغ فيه بعيدًا عن كون هؤلاء الشخصيات بشر بهم جوانب سلبية وإيجابية، وهذا يصنع فجوة بين العمل والجمهور، بالإضافة إلى أن مشكلة مسلسل السندريلا يعود إلى الاختيار الخاطئ للممثلين بالنسبة للشخصيات، وهي المشكلة الأساسية، والسيناريو لم يكن بالجودة الكافية".

مدحت العدل يشيد بإختيار منى زكي لتجسيد أم كلثوم

وبالرغم من سيل الإنتقادات الموجهة لمنى زكي ودورها المنتظر لتقديم شخصية كوكب الشرق أم كلثوم إلا أن هناك متحمسين لهذا العمل ومن بينهم الكاتب والسيناريست "مدحت العدل"، وأشاد العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، بموهبة الفنانة منى زكي، قائلًا:" "أنا واثق إنها هتبقى حاجة كويسة، أولا لأن منى زكي شاطرة وبتتعب نفسها وبتذاكر، وفي نفس الوقت هيئة الترفيه بتدعم الفيلم، يبقى هيكون مصروف عليه كويس، وهتسافر باريس وأماكن رحلات أم كلثوم"، وأضاف: " معاكي فيلم كويس وممثلة كويسة وصرف كويس ومخرج كويس وأكيد نص كويس، يبقى هنتفرج على عملا أقل ما يقال عليه أنه جيد".