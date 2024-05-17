غدا.. محاكمة متهمين بإنهاء حياة شاب في الزاوية الحمراء

تستأنف غدا محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، محاكمة متهمين لاتهامهما بقتل أخر خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 5768 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء، اتهام كل من كامل أسامة، محبوس، ويبلغ من العمر 25 عاما، ميكانيكي، مقيم الزاوية الحمراء، وإسلام محمود، 23 عامًا، سمكري، ومقيم الزاوية الحمراء، محبوس، أن المتهمين قتلا المجني عليه مصطفى سيد، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول فأمده المتهم الثاني بسلاح أبيض «نصل معدني»، واتفق معه على قتله.

وأضاف أمر الإحالة، إنه ونفاذاً لاتفاقهما انطلقا صوبه ،وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بطعنة واحدة بالسلاح الأبيض نفذت في صدره بينما أزره المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.





التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.