تدريب 42 مدرسًا بجامعة جنوب الوادي على تنمية المهارات الإدارية

انتهى مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي من تنفيذ الجزء الأول من التدريب لعدد 42 من أعضاء هيئة التدريس و الاداريين بجامعة جنوب الوادي.

من برنامج تنمية المهارات الادارية و المالية بجنوب الوادى فى إطار تنفيذ برنامج تنمية قدرات منسوبي جامعة جنوب الوادي في المهارات الإدارية والمالية تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة

شارك فى تنفيذ التدريب كل من الدكتور محمد عمران مدير المركز و الدكتور عبدالناصر خليل و الدكتور محمد حسين حمدان و الدكتورة عطيات الشاورى و الدكتورة أمانى عبدالمنعم و الدكتورة نهاد محمود و الدكتورة حسناء حسن.

ناقشت الجلسات التدريبية عدداً من مشكلات العمل الحقيقية و كيفية التعامل معها و مارس المشاركون خلالها مهارات التواصل بأنواعه و بناء فريق العمل و تعرف على مراحل تكوينه كما فرق المشاركون بين أنواع القيادة فى مجال العمل و أنماط الشخصيات و قام عدد من المشاركين بتقديم عروض فعالة لمواقف عمل مختلفة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بمبادرة رئيس الجامعة و بحضور هذا البرنامج الذى يلبى احتياجاتهم و أشادوا بدور مركز التطوير الوظيفى الفعال فى تنظيم و تنفيذ الجلسات التدريبية و توفير البيئة التدريبية المناسبة.

يهدف البرنامج إلى خلق روح التعاون و التناغم بين أطياف منسوبى الجامعة و فهم حقيقى لأنظمة العمل فى الادارات الجامعية و الأقسام الأكاديمية و إلقاء الضوء على المهام الوظيفية.

الجامعة تستعد لامتحانات نهاية العام

في سياق ذي صلة، أعلن الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.

حيث يؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

وأيضا بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.