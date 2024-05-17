أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الجمعة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024 بالبنوك العاملة في مصر، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 46.86 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 152.11 جنيه للشراء، و153.13 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.82 جنيه للشراء، 39.17 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.86 جنيه للشراء، 51.15 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.24 جنيه للشراء، 59.63 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 152.11 جنيها للشراء، و153.13 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

يتجه الدولار الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار. وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، لكن كونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.